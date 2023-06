BMW 530e Berlina: entre o silêncio e o espaço

As mais lidas GPS

Com o BMW 530e Berlina, a viagem torna-se experiência, para condutor e passageiros. Testámos este híbrido plug-in que vai da velocidade à contemplação nas estradas portuguesas.

As linhas exteriores respeitam a imagem clássica da marca que também gosta de inovar

Escolhida e memorizada a posição do assento, há que olhar bem para o que temos entre mãos. Diz que chega aos 230 km/h, mas nem de perto nem de longe isso foi sequer pensado, quanto mais tentado. A ideia aqui foi aproveitar a paisagem da Beira Baixa para entender até onde nos poderia levar o BMW 530e Berlina, híbrido plug-in. E chegámos longe, no tempo certo, em segurança e com conforto. Afinal, é isso que se quer de uma viagem de carro.