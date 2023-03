Fomos testar o Honda HR-V, um híbrido tranquilo

Pioneiro no segmento dos SUV urbanos desde 1999, o Honda HR-V está de volta. Fomos testá-lo na estrada.

Elasticidade é a palavra que melhor parece descrever o estado da eletrificação em curso na indústria automóvel, que tanto se expande rumo a carros elétricos como aposta forte nas motorizações híbridas plug-in, sem deixar cair as híbridas não recarregáveis. Nesse campo, mais em específico no dos pequenos SUVs híbridos não recarregáveis, acaba de chegar uma opção a ter em conta para os que buscam o desejado triângulo dourado sobre rodas composto por emissões de CO2 mais reduzidas (122 g/km), um consumo combinado económico (5,4 l/100 km) e um preço competitivo (a partir de €36.900). Eis, então, a nova versão do Honda HR-V, à venda em Portugal.