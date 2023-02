Uma estreia em grande: testámos o novo Mazda CX-60

O grande SUV do fabricante japonês é também o seu primeiro híbrido 'plug-in'. E um passo seguro rumo a uma electrificação que não exclui por completo a gasolina. A partir de 57 mil euros.

A Mazda continua a trilhar o seu caminho para a eletrificação de uma forma algo original. Depois de em 2021 ter lançado o MX-30, que foi o seu primeiro modelo 100% elétrico e que surpreendeu pela qualidade do habitáculo, pelo design pouco ortodoxo das portas e por uma autonomia curta, a rondar os 200 quilómetros, eis que a marca nipónica lança no mercado um SUV híbrido plug-in (PHEV) com potencial para se tornar o seu porta-estandarte – o Mazda CX-60.