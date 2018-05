"Vendi o meu primeiro quadro ao Almada Negreiros"

O pintor andou em Belas-Artes em Lisboa e no Porto, mas não acabou o curso. Foi preso pela PIDE e ilustrou jornais clandestinos. Pioneiro da arte moderna portuguesa, inaugurou em Abril de 2013 o seu museu.

O artista plástico Júlio Pomar morreu esta terça-feira aos 92 anos no Hospital da Luz, em Lisboa. Recorde a entrevista de vida concedida à SÁBADO em 2013.



O ateliê de Júlio Pomar em Lisboa tem bonecos de animais de brincar, máscaras, potes de artesanato e frascos com tintas e pincéis usados. Uma clarabóia no tecto ilumina o espaço onde estão duas telas em que o pintor trabalha: retratos de Fernando Pessoa e do amigo António Lobo Antunes. O edifício do lado oposto, na Rua do Vale, vai acolher o Atelier-Museu Júlio Pomar, com inauguração marcada para 5 de Abril, com uma retrospectiva do pintor. É um velho sonho concretizado agora, aos 87 anos.



Lembra-se do primeiro quadro que vendeu?

Sim. Era muito jovem e ainda estava a estudar na Escola de Belas-Artes em Lisboa. Dividia um quarto com amigos a que chamávamos ateliê, na Rua das Flores. Nessa altura, decidimos montar uma exposição. Era a época das tertúlias, as pessoas encontravam-se nos cafés. E pouca coisa havia na cidade. Éramos um grupo de miúdos que faziam bonecos. Eu nem 20 anos tinha. Mas a notícia espalhou-se e tivemos muitas visitas.



E como arranjaram dinheiro para a exposição?

Improvisámos. Forrámos as paredes com papel de jornal. Dividíamos a renda, éramos muitos e pagávamos só 15 escudos [7 cêntimos de euro] por mês cada um. O Almada Negreiros soube por amigos. Bateu à porta, viu a exposição e depois pediu para comprar o meu quadro.



Curiosamente, esse quadro é dos poucos a que perdeu o rasto, não é?

Não sei o que foi feito desse quadro.



Lembra-se por quanto lho vendeu?

Claro. Vendi o quadro ao Almada por 100 escudos [50 cêntimos], era uma fortuna na altura, deu para eu comprar materiais de pintura durante meses.



Como foi a relação com os seus pais?

O meu pai morreu muito cedo, eu tinha 1 mês, não me lembro dele. A minha mãe trabalhava como secretária e passava muito tempo fora. Eu e as minhas duas irmãs passávamos muito tempo com os meus avós maternos e com um dos meus tios, Bernardino Simão. Foi ele que me incentivou a ir estudar artes para a Escola António Arroio. Mas ele imaginava-me a ser arquitecto ou, melhor, engenheiro.



Como era em criança?

Passava muito tempo de rabo para o ar a desenhar. Era bom aluno. Cheguei a ter 20 a Matemática. Vivia na casa dos meus avós maternos, na Rua da Janelas Verdes, que tinha vista para o Tejo, onde passavam muitos barcos, muitos veleiros. Passava horas a olhar para o rio. Depois, os meus avós adoeceram e fomos morar para a Rua João Crisóstomo, nas Avenidas Novas. Devia ter uns 7 anos. Foi um choque. Deixei de ter a vista do rio e passei a desenhar muito mais. Nunca fui de brincar na rua.



E na escola primária?

Fiz a instrução primária em casa e depois também na escola oficial de S. Sebastião da Pedreira. Lembro-me do corredor, com o seu característico cheiro a mijo. Nessa altura era uma zona pobre de Lisboa. Eu era o único menino que ia às aulas com sapatos, os outro só tinham alpercatas ou iam descalços. Os meninos das classes mais altas iam para colégios privados.



Porque foram viver para aí?

Os meus tios não tinham filhos, ajudaram a criar-me, mais as minhas duas irmãs porque a minha mãe passava muito tempo a trabalhar no escritório. A minha tia dizia com orgulho que a casa tinha 14 divisões e 19 janelas.



O Mário Cesariny foi um dos seus grandes amigos de juventude.

Sim. Andávamos na Escola António Arroio e faltávamos muitas vezes às aulas e íamos passear para os campos do Areeiro, que nesse altura só tinha pastagens para carneiros. Líamos muita poesia.



É verdade que lhe deu explicações?

Eu era bom aluno a Matemática. Ele era um cábula e pediu ao pai para ter explicações. O Mário propôs dividir o dinheiro das explicações entre mim e o Fernando Lopes-Graça, com quem tinha aulas de piano. É uma história deliciosa porque eu ainda hoje não sei se ele deu mesmo o dinheiro ao maestro ou se ficou com ele [risos].



Também era muito amigo de José Cardoso Pires.

Conheci-o quando andava na António Arroio, que era a única escola mista nessa altura. E os rapazes do Liceu Camões tinham por hábito ir para a porta da nossa escola ver as raparigas. O Cardoso Pires era um desses D. Juans [risos]. Ficámos amigos para a vida. Depois passámos a conviver nas tertúlias e eu fiz a capa do seu primeiro livro, Os Caminheiros e Outros Contos. Ficávamos a conversar até altas horas.



Quando entrou na Escola de Belas-Artes em Lisboa?

Devia ter 16 ou 17 anos. Mas correu mal. Fui chumbado por um professor, que tinha a alcunha Cunha Bruto, que dava Desenho Arquitectónico e chumbava quase sempre os alunos que vinham da António Arroio, por preconceito.



Ficou revoltado?

Claro. Acabei por ir estudar para a Escola de Belas-Artes do Porto. Mas também não acabei o curso. Nessa altura tinha terminado a II Guerra e toda a juventude pensou que o regime de Salazar iria cair. Foi quando me envolvi com a oposição ao regime fascista.



Recorda-se dos primeiros namoros?

Era tudo muito controlado. A sociedade era muito repressiva. Casei com a primeira namorada ainda não tinha 20 anos, depois nasceu o meu primeiro filho, o Alexandre Pomar.



Fez um grande mural para o Cinema Batalha logo no início da carreira. Como foi?

Foi uma encomenda, mas foi destruído pouco tempo depois e coberto por uma obra de um pintor ligado ao regime de Salazar.



Nessa altura ligou-se à oposição.

Sim. Fiz parte do Movimento de Unidade Democrática (MUD), no fim da II Guerra Mundial. Tal como o Mário Soares. Ficámos amigos nessa altura. O primeiro retrato que fiz dele foi quando estivemos os dois presos.



Lembra-se da primeira vez que foi preso?

Foi na estação de comboios de Évora. Fui depois acompanhado para a sede da PIDE, na Rua António Maria Cardoso, em Lisboa, por um agente à paisana. Viajámos num vagão de terceira classe. Fiquei preso quatro meses em Caxias.



Foi torturado?

Felizmente, não. Mas foi muito duro.



Como retomou a vida activa depois da prisão?

Retomei a vida normal. Naquela altura era normal ser preso... Era uma coisa que acontecia...



Estava em início de carreira?

Quando saí da prisão fui acabar os frescos do Cinema Batalha.



Era um artista banido?

Sim. Para as coisas oficiais não trabalhava, nem queria. Era contra a minha posição ideológica.



Como fez para sobreviver?

Fui professor do ensino técnico. Desenhei um retrato do general Norton de Matos, que fazia oposição ao regime de Salazar, e essa imagem foi impressa em postais, o que me tornou muito popular nos círculos da oposição.



Onde deu aulas?

Fui professor durante dois anos. Dei aulas na Escola Afonso Domingues. Começava às 8h. Se o autocarro se atrasava uns minutos, o director marcava logo falta. Para mim, era uma alegria quando isso acontecia, eu deixava-me seguir até ao fim da linha.



Ia até onde?

Ia até Alcântara. Depois fui despedido, mas creio que foi por razões políticas, porque não faltei quase nunca.



Como eram os seus alunos?

De dia, eram miúdos. Mas eu dava também muitas aulas nocturnas, para adultos que queriam progredir na carreira. Tinham muitas dificuldades, pegavam num lápis como quem pega num martelo.



Que aulas dava?

Era Desenho Técnico, o objectivo era ensinar operários. Ganhava mil e poucos escudos, dava para pagar a renda de casa e para uma vida normal.



Onde morava nessa altura?

Morei em vários sítios, mas quase sempre na zona do Areeiro, que nessa altura ainda estava em construção e muitas ruas nem estavam calcetadas. Depois de sair do ensino, ainda tentei fazer desenhos para publicidade, mas não tinha muito jeito. Foi uma sorte.



Sorte porquê?

Se o Salazar não me tivesse mandado para a rua, se calhar não tinha seguido uma carreira artística. Ficaria acomodado. Fui fazendo pequenos biscates, pintei muita cerâmica. Nessa altura, o Picasso tinha posto a cerâmica na moda. Quase sem dar por isso, passei a viver só da pintura. Os quadros vendiam-se muito baratos, mas vendiam-se.



Quem comprava as suas obras?

Intelectuais e pessoas ligadas à oposição democrática. Havia poucos coleccionadores de arte e eram sobretudo do Porto. Recordo-me, por exemplo, do Manuel Pinto de Azevedo, proprietário d'O Primeiro de Janeiro, era um mecenas que sustentava muitos artistas. O único quadro que tentei vender foi a ele. Um colega meu disse-me: "Quando estou à rasca, vendo um quadro ao Pinto de Azevedo." E eu escrevi-lhe uma carta. Mas a resposta foi negativa. O comércio nunca foi a minha especialidade [risos].



Mas vivia só dos quadros?

Também fazia muitas ilustrações para livros de várias editoras. Comecei a fazer cerâmica quando um industrial do Bombarral me convidou para fazer trabalhos para a fábrica dele. Era tudo caseiro e em pequena escala.



Já tinha um filho, Alexandre. Numa entrevista disse que não tinha muito jeito para a família.

Eu não tinha muito treino. O meu pai morreu cedo, a minha mãe trabalhava muito fora de casa. Fui criado em parte pelos avós e pelos tios. Fui sempre um bicho solitário. Por isso, não tinha muito jeito, há que dizê-lo. Além disso, casei muito jovem. Gostava da solidão e de estar a desenhar e a pintar. Curiosamente, quer o Alexandre quer o meu segundo filho, o Vítor, seguiram profissões ligadas à arte.



Foi na campanha do general Norton de Matos que se tornou amigo de Mário Soares?

Essa amizade já vinha dos tempos da prisão. Quando estivemos presos, fazíamos um jornal clandestino que circulava nas celas. Eram exemplares únicos. Passavam de mão em mão ou ficavam em sítios escondidos, como os sanitários, que funcionavam como biblioteca [risos].



Escrevia para esse jornal?

Fazia sobretudo desenhos. Lembro-me de um retrato que fiz de um guarda, por exemplo. Quando fui preso, houve uma período de greves muito grande, as prisões encheram e as celas tinham três filas de beliches. Não podíamos comunicar entre celas. Só duas vezes por dia é que íamos aos sanitários e era nessa altura que trocávamos mensagens.



Depois da campanha de Norton de Matos, continuou envolvido na oposição?

Deixei de ter uma actividade política tão activa. A política era um dever muito pesado, mas continuei a ir a algumas reuniões da oposição.



Fez viagens nessa altura?

Fui a Espanha, para conhecer o Museu do Prado. Adorava o Goya. Alguns anos depois fui a Paris e a Itália. Era essencial conhecer as obras dos grandes mestres. Mas eram viagens curtas.



Como arranjava o dinheiro?

Ia à boleia com amigos. Um dos meus colegas era engenheiro da Carris e tinha dinheiro. Viajei com ele algumas vezes. A minha primeira viagem a Paris foi paga com um quadro, O Almoço do Trolha.



Porque decidiu ir morar para Paris?

Nessa altura era a meca das Artes.



Eram viagens agitadas?

Carimbar os passaportes era sempre um arrepio na espinha. Lembro-me de uma viagem que fiz depois de almoçar com o Alexandre O'Neill. Estava bem-disposto e cheguei ao guiché e disse ao funcionário da PIDE: "Carimba lá isso!"



Esse tom era muito arriscado, certo?

Claro! Eu estava com uns copos a mais e só depois de abrir a boca é que me apercebi do que tinha dito. Mas o curioso é que o homem nem levantou os olhos, pensou que era um superior dele e acatou aquilo como uma ordem.



Quando foi para Paris?

Fui no início dos anos 60. Já fui tarde, tinha perto de 40 anos. Precisava de estar num sítio mais estimulante. Nessa altura, consegui um contrato com uma galeria de Paris e fiz logo duas exposições.



Onde vivia?

Fiquei uns meses a viver num hotel da Rive Gauche e depois fui para uma casa antiga que tinha uma cabine telefónica na entrada. Era muito barulhenta e tinha pouca luz. Depois mudei para a casa que tenho até hoje, no bairro do Marais, na Rue Volta, que foi adaptada pelo meu amigo arquitecto Celestino de Castro, que também estava lá exilado. Depois tornou-se um sítio da moda, quando construíram o Centre Pompidou.



Como era a sua vida lá?

Passei a ir muito ao cinema, vi muitos filmes de Buñuel e de Eisenstein. Também vivi muito intensamente o Maio de 68 e assisti a muitas manifestações que passavam mesmo à minha porta.



Quem eram os seus amigos?

Dava-me muito com a pintora Menez e com a Paula Rego. Mas continuava a vir a Portugal de férias. Vinha de avião.



Como eram essas férias?

A Paula tinha casa na Ericeira e passávamos Verões na praia com as nossas famílias.



Estava em Portugal no dia 25 de Abril, não é?

Sim, estava de férias, tinha uma casa em Miraflores. Fui avisado da revolução por um amigo. Nunca fui muito esperto para a política e pensei que era um golpe de direita. Só depois percebi que não. Um amigo foi buscar-me de carro, porque ainda hoje não tenho carta. Foi uma festa, reunimo-nos na galeria do Manuel de Brito, a 111, no Campo Grande.



E depois?

Ao fim de poucos meses, o clima político de Portugal começou a deteriorar-se e eu decidi voltar para Paris. Mas continuei a voltar regularmente a Portugal. É o que faço ainda hoje, mantenho uma espécie de ponte aérea. Tenho um ateliê em Paris e outro em Lisboa.



Nessa altura teve convites políticos?

Não, os cargos eram muito disputados.



Chegou a cruzar-se com Álvaro Cunhal?

Só me encontrei com ele depois do 25 de Abril. Disse-me que era bom ter-me reencontrado. Fiquei gelado, porque não me lembro de o ter visto antes.



Conheceu a sua mulher no 25 de Abril?

Sim, foi por essa altura. Conhecemo-nos numas férias no Algarve. Na altura tinha uma relação com a Graça Lobo, com quem vivia. Dizem as más-línguas que a Graça saiu por uma porta e a Teresa entrou por outra [risos]. A Teresa trabalhava em cinema, fez vários filmes sobre artistas, como a Menez, e tínhamos vários amigos comuns.



Pinta muitos escritores. Porquê?

Gosto de ler e tenho muitos amigos escritores. Também fiz muitos trabalhos de ilustração para livros, a ligação é natural.



Como escolhe os temas das suas obras? Disse que sempre teve dificuldade em desenhar...

Tenho fases. Sinto sempre que as obras estão inacabadas.



Fica anos a trabalhar no mesmo quadro?

Oh, sim. Pinto e repinto dezenas de vezes, as minhas telas têm muitas camadas de tinta. Às vezes, a obra final não tem nada a ver com o início.



Como surgiu a ideia para o seu Atelier-Museu?

Eu via este edifício enorme mesmo em frente a minha casa, que parecia estar vazio. Servia como armazém da livraria Sá da Costa. Tentei comprar o espaço. Foi o meu amigo Galvão Teles que conseguiu fechar o negócio. Pediam muito dinheiro e eu nunca tive jeito para o negócio. Depois foi o João Soares, então presidente da câmara, que sugeriu fazer o museu. O projecto foi feito pelo Álvaro Siza. Houve muita burocracia, uma coisa kafkiana, e as obras demoraram muito mais tempo do que eu previa. E só agora vai ser inaugurado.



Como imagina o seu museu?

Procuro intervir pouco. O museu tem uma direcção e eu acho que tem de ter liberdade criativa. A primeira exposição vai incluir obras que representem as várias fases da minha carreira. A mais antiga é uma de 1942, quando estava em Belas-Artes.



Esta entrevista foi originalmente publicada na edição 465, nas bancas a 28 de Março de 2013.