Júlio Pomar: De Foz Côa a Lisboa, descubra os locais onde obra do pintor está exposta

No atelier-museu que o pintor inaugurou em Lisboa, em 2013, pode ser visitada uma exposição colectiva, à boleia dos 50 anos do Maio de 68, intitulada "O que pode a arte?".



A mostra, que estará patente até 29 de Setembro apresenta obras de Ana Vidigal, Carla Filipe, João Louro, Jorge Queiroz, Ramiro Guerreiro, Tomás da Cunha Ferreira e Júlio Pomar.



"Júlio Pomar, a viver em Paris nessa altura, e desde 1963, não ficou indiferente e, contaminado pelo espírito de 1968, fez um grupo importante de pinturas onde retoma uma certa ideia da articulação arte-política que lhe era tão próxima nos anos de 1940", lê-se na página oficial do atelier-museu.



No Centro de Artes Manuel de Brito, em Algés (Oeiras) - que adota o nome de um dos mais importantes galeristas portugueses - está a exposição "Pensar em Grande", uma mostra coletiva que conta com obras de João Vieira, Costa Pinheiro, José de Guimarães, Eduardo Batarda, Menez e Xana, e trabalhos de Júlio Pomar referentes aos anos 1960 e à primeira década do novo século.



Júlio Pomar, cujo percurso artístico atravessa o século XX e estende-se ao XXI, tem obra representada em coleções privadas e públicas e em espaços museológicos como o Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado (Lisboa), Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), Museu de Arte Contemporânea de Serralves (Porto) e Museu Coleção Berardo (Lisboa).



Integra ainda as colecções de museus na Bélgica, em Paris ou no Rio de Janeiro.



Visível para todos os que utilizam o metropolitano de Lisboa está a obra de Júlio Pomar em azulejo, estação Alto dos Moinhos, com representações de Fernando Pessoa, Manuel Mari Barbosa du Bocage e Luís Vaz de Camões.



Para Outubro está prevista, no atelier-museu, em Lisboa, a exposição "Júlio Pomar e Luísa Cunha", no âmbito do programa anual deste espaço cultural "que cruza a obra do pintor com artistas convidados".

Júlio Pomar, que morreu esta terça-feira em Lisboa aos 92 anos, está representado em vários museus e colecções de arte e algumas das obras de arte integram exposições temporárias que estão actualmente patentes no país.No Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, está patente a exposição "Incisão no Tempo", que pretendia celebrar 70 anos de carreira de Júlio Pomar e que apresenta duas centenas de trabalhos de diferentes fases da vida do pintor.Na exposição, o visitante pode contemplar esculturas, ensaios para tecelagem ou um núcleo de gravuras de Júlio Pomar, que permitem estabelecer uma "relação" com a arte pré-histórica dos gravadores do Côa, ao longo dos últimos 25 mil anos.