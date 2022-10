Velhas canções com pronúncia do norte em novo festival

Com o Rock à Moda do Porto, o Pavilhão Rosa Mota vai estar mais revivalista que nunca, este sábado, dia 22, com os concertos de Três Tristes Tigres, Clã, GNR, ZEN e Pluto – filhos da cidade que tiveram muito êxito há 20 ou 30 anos.

Há uma geração nova, que anda à procura de rock, e outra, mais velha, que nunca o largou e tem sede de revivalismo. Para Jorge Veloso, estas foram razões mais do que suficientes para criar um festival completamente dedicado ao rock. Fê-lo à moda do Porto, como se de uma receita se tratasse, porque só nesta cidade, diz, há um universo de 40 a 50 bandas do género. “Lançámos cinco bandas e de repente começámos a receber imensas chamadas de outros grupos que queriam participar. Com esta edição, que decerto terá sucesso, ganhamos um festival que, no próximo ano, será de dois dias”, assegura o diretor do Rock à Moda do Porto, que acontece este sábado, dia 22, na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota.