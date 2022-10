Nunca mais é Sábado: Tudo o que pode fazer este fim de semana

As mais lidas GPS

Peças de teatro, festivais e exposições para visitar, a dois ou em família, no fim de semana de 22 a 23 de outubro.

1. O novo espetáculo da Peripécia Teatro, sobre minhocas, estreia esta sexta-feira, 21, às 21h30, no Centro Cultural e Recreativo de Benagouro, em Vila Real. A peça HÚÚÚMUS!!!, inspirada na obra Há um Cabelo na Minha Terra, de Gary Larson, foca-se em questões como a sustentabilidade e a importância das várias espécies animais para o equilíbrio do ecossistema. Os bilhetes estão à venda por €5 e toda a informação está disponível no site.