Criadores da série 'Sherlock' anunciam novo projeto em conjunto para televisão

O criador e a produtora da série protagonizada por Benedict Cumberbatch voltam a colaborar num “drama de comédia” ambientado no coração do poder britânico.

Steven Moffat e Sue Vertue, duas das figuras mais influentes da televisão britânica contemporânea, voltam a cruzar caminhos num novo projeto. Chama-se Number 10, e é descrito pela dupla como uma “comédia dramática de ambiente laboral no local de trabalho mais ridículo possível”, local esse o gabinete do primeiro-ministro britânico. O anúncio foi feito no decorrer de uma Masterclass da dupla no festival televisivo francês Series Mania, onde ambos detalharam o tom e a ideia e base da série.

Escrito por Moffat e produzido por Vertue, o projeto aposta numa abordagem satírica ao funcionamento interno do poder político, explorando as tensões, absurdos e dinâmicas humanas que decorrem no centro da governação britânica. A dupla descreve a série como um híbrido entre drama e comédia, ancorado numa realidade reconhecível mas amplificado pelo absurdo inerente ao próprio sistema político.

A colaboração entre Moffat e Vertue não é nova, e é precisamente esse histórico que sustenta a expectativa em torno de Number 10. Ambos estiveram na criação de Sherlock, a reinvenção moderna do clássico de Arthur Conan Doyle, que se tornou um fenómeno global. Criada por Moffat e Mark Gatiss e produzida por Vertue, a série, protagonizada por Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, decorreu entre 2010 e 2017 e destacou-se pela atualização estilística e narrativa de uma figura literária icónica.

O impacto de Sherlock não foi apenas popular, mas também crítico. A série acumulou nomeações e vitórias em prémios internacionais, incluindo prémios Emmy – com destaque para The Abominable Bride, um episódio especial que venceu na categoria de Melhor Filme para Televisão – e distinções de escrita atribuídas diretamente a Moffat.

Ao longo da carreira, o argumentista somou ainda BAFTAs, Hugo Awards e prémios da Writers’ Guild, consolidando-se como uma das penas mais premiadas da televisão britânica contemporânea.

Sue Vertue, por sua vez, construiu uma carreira sólida como produtora, com créditos que vão da comédia (Coupling, Mr. Bean) ao drama, mantendo uma ligação contínua à produtora Hartswood Films. Foi também uma peça-chave no desenvolvimento de Sherlock, tendo incentivado a criação da série e acompanhado o projeto desde a sua génese.

Com Number 10, Moffat e Vertue regressam, assim, a um território que dominam, o cruzamento entre inteligência narrativa, ritmo cómico e personagens em constante fricção.