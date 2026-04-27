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"Terás um império impossível de derrubar, Rhaenyra": chegou o primeiro "teaser trailer" da terceira temporada de "House of the Dragon"

A nova temporada, que terá oito episódios, estreia a 22 de junho em Portugal, na HBO Max, revelou esta segunda-feira a produtora e distribuidora de filmes e séries em streaming.

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'Terás um império impossível de derrubar, Rhaenyra': chegou o primeiro 'teaser trailer' da terceira temporada de 'House of the Dragon'
Gonçalo Correia 27 de abril de 2026 às 16:36
A atriz Emma D'Arcy volta a interpretar a personagem Rhaenyra Targaryen nesta nova temporada
James Norton é um dos atores que se junta à série nesta nova temporada
Matt Smith está de regresso no papel de Daemon Targaryen
Fabien Frankel interpreta Criston Cole
Matt Smith e Emma D'Arcy na nova temporada de
A terceira temporada estreia em junho
A atriz Emma D'Arcy volta a interpretar a personagem Rhaenyra Targaryen nesta nova temporada
James Norton é um dos atores que se junta à série nesta nova temporada
Matt Smith está de regresso no papel de Daemon Targaryen
Fabien Frankel interpreta Criston Cole
Matt Smith e Emma D'Arcy na nova temporada de "House of the Dragon"
A terceira temporada estreia em junho

"Agora tens um poder que nenhum homem alguma vez teve. Terás um império impossível de derrubar, Rhaenyra." É assim que começa o primeiro teaser trailer - um vídeo de antecipação, divulgado antes do trailer oficial - da terceira temporada da série da HBO Max House of The Dragon.

O vídeo foi desvendado esta segunda-feira, 27 de abril, para gáudio dos fãs do universo Guerra dos Tronos - ou, mais exatamente, do universo As Crónicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin.

A prequela da série que marcou a indústria do entretenimento televisivo, criada por George R. R. Martin e Ryan Condal, regressa assim a 22 de junho à HBO Max. A nova temporada terá oito episódios, exibidos semanalmente até ao episódio final, que ficará disponível a 10 de agosto. Pode ver o primeiro trailer, divulgado esta segunda-feira, aqui:

Passada 200 anos antes dos acontecimentos de A Guerra dos Tronos, a série acompanha a história da Casa Targaryen - e é mais uma das criações televisivas a partir do universo literário de George R. R. Martin, a par de , que estreou em janeiro deste ano também na HBO Max.

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