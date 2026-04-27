'Terás um império impossível de derrubar, Rhaenyra': chegou o primeiro 'teaser trailer' da terceira temporada de 'House of the Dragon'

A nova temporada, que terá oito episódios, estreia a 22 de junho em Portugal, na HBO Max, revelou esta segunda-feira a produtora e distribuidora de filmes e séries em streaming.

"Agora tens um poder que nenhum homem alguma vez teve. Terás um império impossível de derrubar, Rhaenyra." É assim que começa o primeiro teaser trailer - um vídeo de antecipação, divulgado antes do trailer oficial - da terceira temporada da série da HBO Max House of The Dragon.

O vídeo foi desvendado esta segunda-feira, 27 de abril, para gáudio dos fãs do universo Guerra dos Tronos - ou, mais exatamente, do universo As Crónicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin.

A prequela da série que marcou a indústria do entretenimento televisivo, criada por George R. R. Martin e Ryan Condal, regressa assim a 22 de junho à HBO Max. A nova temporada terá oito episódios, exibidos semanalmente até ao episódio final, que ficará disponível a 10 de agosto. Pode ver o primeiro trailer, divulgado esta segunda-feira, aqui:

Passada 200 anos antes dos acontecimentos de A Guerra dos Tronos, a série acompanha a história da Casa Targaryen - e é mais uma das criações televisivas a partir do universo literário de George R. R. Martin, a par de A Knight Of The Seven Kingdoms, que estreou em janeiro deste ano também na HBO Max.