O desassossego dos jantares do Bairro Alto Hotel não acaba aqui

O ciclo Jantares Desassossegados chega ao fim esta quinta-feira, 19 de fevereiro. Fábio Pereira, chef do hotel, recebe Diogo Caetano no último jantar. É o último convidado de uma edição com futuro.

Gonçalo Correia 18 de fevereiro de 2026 às 18:13
Fábio Pereira, que chefia a cozinha do Bairro Alto Hotel, recebe esta quinta-feira o último chef que convidou para jantares a quatro mãos
Fábio Pereira, que chefia a cozinha do Bairro Alto Hotel, recebe esta quinta-feira o último chef que convidou para jantares a quatro mãos João Figueiredo

"Não queríamos trazer estrelato para aqui." As palavras eram proferidas, descontraidamente, por Fábio Pereira, à mesa do BAHR & Terrace, o restaurante do Bairro Alto Hotel, em Lisboa, que chefia.

Naquele dia, 15 de janeiro o restaurante recebera o penúltimo evento do ciclo Jantares Desassossegados, em que Fábio Pereira convidava chefs de restaurantes de várias regiões do País para cozinharem consigo e preparem um menu a quatro mãos. O último jantar acontece já esta quinta-feira, 19 de fevereiro, com um menu cruzado, construído em parceria com Diogo Caetano, do restaurante Terruja, em Alvados, Porto de Mós, no concelho de Leiria. O preço mantém-se face aos jantares anterior: €115 por pessoa, a que acrescem €45 com pairing de vinhos, se desejado.

Recuemos, por ora, àquele dia em que Fábio Pereira convidara o chef Júlio Pereira, do restaurante madeirense Kampo, para um jantar de menu colaborativo - e à recusa expressa de fazer deste ciclo de eventos gastronómicos uma parada de estrelas, por mais reconhecimento que Diogo Caetano (agora) ou Júlio Pereira, David Jesus (Seiva, no Porto) e David Barata (Austa, em Almancil), os convidados anteriores, tenham hoje no setor.

A ideia de criar estas refeições conjuntas foi outra, garante Fábio Pereira: "Queríamos trazer chefs que estão a fazer coisas interessantes, comida em que o conceito não seja necessariamente ficar três ou quatro horas à mesa" e que, sendo "boa, com alma e ambição", respeitando também a "sazonabilidade", proporcione experiências gastronómicas "divertidas e descontraídas".

Outro dos intuitos passava, contava então o chef, por "dar um bocadinho de palco" a cozinheiros de outras regiões do País, para "mostrarem em Lisboa o que fazem" nos restaurantes que lideram, prosseguia Fábio Pereira, que já na altura fazia um balanço: "A primeira edição está a correr muito bem. Teremos agora de nos reinventar para a segunda edição, para não ser sempre igual e criarmos uma coisa nova, mesmo que baseada nesta ideia de jantares desassossegados".

Tudo isto era dito depois de um jantar que arrancou com snacks como corneto de atum, uma impressionante bola de berlim com farinheira e cogumelos (prato emblemático do Kampo, restaurante chefiado por Júlio Pereira) e peixinhos da horta de alho selvagem e bulhão pato. Seguiram-se entradas como truta salmonada, maracujá e funcho e pratos principais como Espada Fumada, batata-doce, banana e tangerina e Presa de porco ibérico, Cantarelos, Estufado de Nabos e Caju (este último, outro momento memoráveis do menu).

A rematar, a sobremesa de amêndoas e mel adoçou, mas o petit four (uma pequena porção) de ananás dos açores e miso brilhou ainda mais alto. Em plano de destaque estiveram, também, o cocktail de arranque, Boca dos Namorados (arriscada mas compensatória, esta bebida com poncha madeirense), um champagne Marc Hebrát Grand Cru, um Vicentino 2021 Sauvignon Blanc, um Frei Joao 2018 Baga e, na ponta final, um Madeira Blandy's Harvest 2016 Malvasia a complementar a sobremesa.

O menu da despedida

Desta feita, para este último Jantar Desassossegado, as apostas são outras. Fábio Pereira e Diogo Caetano prepararam um menu com snacks como Marshmallow Tomate & Queijo, Bola de Berlim com Corações de Frango e Creme de Alho Negro e Coscorão de Gamba, entradas como cogumelos de coentrada e manteiga de cabra, pratos principais como pregado com cogumelos, amoras e foie gras e leitão tostado com caldo de presunto e kale crocante e, para sobremesa, pão-de-ló com tangerina e kumquats.

É o último evento da primeira edição dos Jantares Desassossegados, mas o BAHR & Terrace não tenciona ficar por aqui. "Somos um restaurante e queremos estar abertos para o público local, portugueses e lisboetas. É por isso que a nossa comida é portuguesa, com toques asiáticos mas foco no produto português", vinca Fábio Pereira. Mesmo sabendo que, ao jantar, "a percentagem de público estrangeiro aumenta". O turismo, afinal, não se enjeita, num setor de que dele, aos dias de hoje, muito depende.

