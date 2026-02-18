O desassossego dos jantares do Bairro Alto Hotel não acaba aqui

O ciclo Jantares Desassossegados chega ao fim esta quinta-feira, 19 de fevereiro. Fábio Pereira, chef do hotel, recebe Diogo Caetano no último jantar. É o último convidado de uma edição com futuro.

Fábio Pereira, que chefia a cozinha do Bairro Alto Hotel, recebe esta quinta-feira o último chef que convidou para jantares a quatro mãos

Fábio Pereira, que chefia a cozinha do Bairro Alto Hotel, recebe esta quinta-feira o último chef que convidou para jantares a quatro mãos João Figueiredo

"Não queríamos trazer estrelato para aqui." As palavras eram proferidas, descontraidamente, por Fábio Pereira, à mesa do BAHR & Terrace, o restaurante do Bairro Alto Hotel, em Lisboa, que chefia.

Naquele dia, 15 de janeiro o restaurante recebera o penúltimo evento do ciclo Jantares Desassossegados, em que Fábio Pereira convidava chefs de restaurantes de várias regiões do País para cozinharem consigo e preparem um menu a quatro mãos. O último jantar acontece já esta quinta-feira, 19 de fevereiro, com um menu cruzado, construído em parceria com Diogo Caetano, do restaurante Terruja, em Alvados, Porto de Mós, no concelho de Leiria. O preço mantém-se face aos jantares anterior: €115 por pessoa, a que acrescem €45 com pairing de vinhos, se desejado.

Recuemos, por ora, àquele dia em que Fábio Pereira convidara o chef Júlio Pereira, do restaurante madeirense Kampo, para um jantar de menu colaborativo - e à recusa expressa de fazer deste ciclo de eventos gastronómicos uma parada de estrelas, por mais reconhecimento que Diogo Caetano (agora) ou Júlio Pereira, David Jesus (Seiva, no Porto) e David Barata (Austa, em Almancil), os convidados anteriores, tenham hoje no setor.

A ideia de criar estas refeições conjuntas foi outra, garante Fábio Pereira: "Queríamos trazer chefs que estão a fazer coisas interessantes, comida em que o conceito não seja necessariamente ficar três ou quatro horas à mesa" e que, sendo "boa, com alma e ambição", respeitando também a "sazonabilidade", proporcione experiências gastronómicas "divertidas e descontraídas".

Outro dos intuitos passava, contava então o chef, por "dar um bocadinho de palco" a cozinheiros de outras regiões do País, para "mostrarem em Lisboa o que fazem" nos restaurantes que lideram, prosseguia Fábio Pereira, que já na altura fazia um balanço: "A primeira edição está a correr muito bem. Teremos agora de nos reinventar para a segunda edição, para não ser sempre igual e criarmos uma coisa nova, mesmo que baseada nesta ideia de jantares desassossegados".