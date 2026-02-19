Sábado – Pense por si

Patinhas em movimento. Saiba quais os benefícios da fisioterapia para cães e gatos

Tal como os humanos, muitos animais de estimação beneficiam de fisioterapia, não só após lesões ou cirurgias, mas também para manter articulações saudáveis e prevenir dores associadas à idade ou a determinadas atividades.

19 de fevereiro de 2026 às 07:50
A fisioterapia animal é uma especialidade que se tem desenvolvido rapidamente na medicina veterinária contemporânea e pode fazer maravilhas pelo bem-estar dos nossos companheiros de quatro patas. À semelhança dos humanos, cães e gatos podem beneficiar de exercícios terapêuticos, massagens e outras técnicas que melhoram a mobilidade, reduzem dor e aceleram a recuperação de lesões.

Tópicos Cão Cães grandes Cães Medicina veterinária
