Salto da graça: a natureza tem banda sonora

Mondim de Basto, em Trás-os-Montes, recebe, a 29 e 30 de Setembro, um evento inovador, que junta música e aventura: o Salto da Graça propõe mais de 10 iniciativas - da canoagem aos voos em parapente, circuitos de BTT, passeios em todo-o-terreno ou canyoning -, que se completam com bandas sonoras exclusivas (caso da que acompanha a caminhada, a partir das 9h30, pela Levada de Piscaredo, com inscrição a €3, ou do parapente ao som de DJ Lynce, sábado e domingo às 17h, com inscrição a €30) e concertos - por exemplo, dos Fogo Fogo (sábado, 23h30, no Parque Urbano de Mondim de Basto) ou da Sopa da Pedra (domingo, 15h, Miradouro do Fojo), estes grátis.