Crítica de livros: Mulheres Livres Homens Livres

Mulheres Livres Homens Livres

Um livro de Camille Paglia (n. 1947) é sempre um acontecimento. Mesmo que seja uma compilação de textos de natureza diversa sobre sexo, género e feminismo: ensaios académicos, conferências, recensões, capítulos de outras obras. Esse livro é Mulheres Livres Homens Livres, agora traduzido. Trata-se de uma visão alargada sobre a sociedade contemporânea e a cultura ocidental (arte e decadência). Quem leu Personas Sexuais, a obra-prima que em 1990 projectou o nome da autora para fora da Academia, sabe do que falo. Palavras suas: "As ideias fundamentais deste livro são a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão."Oriunda do feminismo radical e dos círculos académicos mais exigentes, Paglia nunca evitou chocar de frente com o establishment: "Permanece um mistério a razão pela qual um psicanalista trapaceiro, cínico e verborreico como Jacques Lacan […] se tornou o ídolo de tantas feministas anglo-americanas." Com o sarcasmo de regra, os temas abordados reportam à crise do sistema de ensino universitário americano, ao retrato que Mapplethorpe fez de Patti Smith, a sexo nas escolas, à violação, ao aborto, aos equívocos da candidatura presidencial de Hillary Clinton, à série de televisão The Real Housewives, à cirurgia plástica, à prática do masoquismo por parte das classes médias educadas, à "mistela bafienta" do pós-estruturalismo, à regressão dos grupos feministas, etc. Paglia nunca desilude.A desenvoltura da sua escrita, empenhada, envolvente, apoiada numa vasta erudição e num desprezo total pela mentalidade dominante, fazem de cada livro uma provocação. Em O espelho cruel: tipos físicos e imagens do corpo tal como os reflecte a arte, a digressão sobre arte (escultura, pintura, fotografia, design publicitário) tem como contraponto a aridez do registo dos media: "Para o bem e para o mal, o corpo tornou-se um indicador identitário fundamental…"Entre vários outros, são recuperados os artigos dedicados a Nefertiti e Madonna: "Madonna é a verdadeira feminista. Ela põe a nu o puritanismo e a ideologia sufocante do feminismo americano […] Madonna é o futuro do feminismo." Isto foi publicado em 1990 no New York Times.Nota: 5 estrelasQuetzal• 367 págs.