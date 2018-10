Fire! volta a ser trio na ZDB e no Mucho Flow

Os Fire! regressam na sua forma original depois de terem passado os últimos anos a passear a sua abordagem punk e noise ao jazz e à música improvisada com uma orquestra de 28 elementos.O trio formado pelo sueco Mats Gustafsson e pelos noruegueses Johan Berthling e Andreas Werlin actua no dia 5 na galeria Zé dos Bois, em Lisboa, e no dia seguinte no CAAA - Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura, em Guimarães, a propósito do festival Mucho Flow - este ano com um cartaz que inclui emergentes como o indie rock dos Mourn, as composições minimalistas de Hilary Woods ou os ritmos electrónicos dos "príncipes" Nídia e DJ Lynce. ma