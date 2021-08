Agosto ainda é mês de jazz na Gulbenkian

Apesar de tudo, podia ter corrido pior. A 37ª edição do Jazz em Agosto prossegue sem três dos seus principais concertos - o trio dos alemães Peter Brötzmann e Alexander von Schlippenbach e do holandês Han Bennink, o quinteto escandinavo The End e a guitarrista norueguesa Hedvig Mollestad -, mas ainda com o habitual cartaz intrépido e vanguardista, desta feita dominado por nomes lusos.