Buba Espinho atua na MEO Arena em fevereiro de 2027

Espectáculo será "uma celebração da memória, da identidade e da emoção portuguesa".

Buba Espinho vai atuar no próximo ano na MEO Arena

Buba Espinho vai atuar no próximo ano na MEO Arena Tiago Sousa Dias

O cantor Buba Espinho atua em 27 fevereiro de 2027 na MEO Arena, em Lisboa, apresentando um espectáculo que será "uma celebração da memória, da identidade e da emoção portuguesa", foi esta segunda-feira anunciado.

"Numa noite única em Lisboa, o artista promete transformar a MEO Arena numa grande voz coletiva, onde tradição e modernidade se encontram através da emoção das canções e da força do Alentejo", refere o agenciamento do cantor, num comunicado hoje divulgado.

Nesse dia, Buba Espinho irá atuar num palco 360º, ou seja, com o público a rodear o palco.

O espectáculo, "pensado como uma celebração da história de Buba Espinho, das suas raízes e de todas as pessoas que o têm acompanhado ao longo deste caminho", contará "com novos arranjos, convidados especiais e vários momentos pensados para surpreender o público, num formato inédito e diferente de tudo o que apresentou até hoje".

Buba Espinho, de 31 anos, editou o álbum de estreia, homónimo, em 2020, após integrar o grupo coral Os Bubedanas, a banda de música popular portuguesa Adiafa e o projeto de cante alentejano, com arranjos musicais contemporâneos, Há Lobos Sem Ser na Serra.

Em 2020, a propósito da edição do álbum de estreia, Buba Espinho salientou em entrevista à Lusa as suas "origens alentejanas" e a "ligação com toda a música tradicional, nomeadamente por influência familiar".

"O cante alentejano influenciou em 80% a minha forma de cantar", referiu na altura.

Em 2023, Buba Espinho editou um segundo disco, "Voltar", e trabalha agora num novo álbum de originais.

De acordo com o agenciamento do cantor, "no momento em que prepara o seu próximo álbum, Buba Espinho entra também numa nova fase criativa, assumindo-se não só como intérprete, mas igualmente como autor de vários dos temas que irão compor este novo trabalho".

"Entre modas tradicionais reinventadas e canções originais, o artista continua a aprofundar a identidade musical que tem vindo a construir nos últimos anos", lê-se no comunicado hoje divulgado.

Ao longo da carreira, Buba Espinho gravou com artistas e bandas como António Zambujo, D.A.M.A., Bárbara Tinoco, Átoa e Luís Trigacheiro.

Os bilhetes para o concerto de Buba Espinho na MEO Arena, em 27 de fevereiro de 2027, cujos preços variam entre os 20 e os 65 euros, já estão à venda.