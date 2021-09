As mais lidas GPS

Futebol, basquetebol, padel, atletismo ou dança estão em destaque no sábado, 25, no Parque de Jogos 1º de Maio, em Lisboa.

Está de volta ao Parque de Jogos 1º de Maio, no Inatel, em Lisboa, o Record Challenge Park, iniciativa que junta jovens atletas amadores em torno do desporto, gastronomia e artes no dia 25 de setembro, sábado.