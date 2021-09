Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. Os Casinos Solverde promovem este fim de semana três grandes jantares concerto. Cristina Branco vai subir ao palco do Hotel Casino de Chaves no sábado, dia 25 de setembro. O concerto trará para primeiro plano o último álbum da fadista, "Eva", trabalho que contou com a coprodução da própria artista, já premiada pela Sociedade Portuguesa de Autores pelo álbum "Menina". No mesmo dia, os Amor Electro atuam no Casino de Espinho para apresentar o seu mais recente álbum, "#4". Na noite anterior, sexta-feira, o Casino de Vilamoura recebe José Cid para interpretar os maiores clássicos da sua extensa carreira. À mesa, os Casinos Solverde prometem apresentar menus de inspiração europeia. Os jantares concerto dos Amor Electro custa €75 e de Cristina Branco e de José Cid custam €60, embora no caso de José Cid seja possível comprar bilhete apenas para o espetáculo (€25).