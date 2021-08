Cinema ao ar livre: onde e o que ver até ao final de setembro

De norte a sul do País há várias telas montadas ao ar livre, com propostas que vão dos clássicos, ao cinema de autor, passando pelos grandes sucessos de bilheteira.

As noites quentes de verão rimam, na perfeição, com sessões de cinema ao ar livre. Seja deitado na relva, no banco de um jardim ou em lugares menos prováveis, como o claustro de um convento ou em ruínas romanas, a sétima arte está de boa saúde e recomenda-se. A pensar em todos os cinéfilos, traçamos um roteiro do que poderá encontrar em cartaz no exterior, de Norte a Sul do país, até ao final de Setembro.