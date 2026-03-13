Rap no Coliseu, petiscos em Vila de Frades: 7 planos para este fim de semana

Entre esta sexta-feira, 13 de março, e domingo, 15, há música ao vivo para ouvir em Lisboa e Porto, uma taberna moderna a descobrir no Baixo Alentejo e um restaurante para conhecer em Belém.

1. Dez anos é uma data redonda que merece celebração - e Holly Hood fez questão de a comemorar com pompa e circunstância. Uma década volvida desde a edição do seu primeiro álbum a solo, O Dread Que Matou o Golias (2016), o rapper português estreia-se este sábado, 14 de março, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Na bagagem, Holly Hood leva um álbum novo, Opressionismo, editado no passado mês de fevereiro e que encerra uma trilogia inicial de álbuns que inclui ainda Sangue Ruim (2022). O concerto está agendado para as 21h e os bilhetes custam €27.

2. No Porto, também há música portuguesa ao vivo para ouvir este fim de semana. O Coliseu Box, nova sala inserida no Coliseu do Porto - de menor dimensão face à sala principal -, recebe este domingo O Clube Som de Cristal, evento que “conjuga música popular, burlesco, e sets de DJ”, criado para recriar “o ambiente das boîtes e clubes noturnos do Porto nos anos 70 e 80” e que se apropriou do título de uma famosa canção de Marante, como se lê em nota informativa enviada à imprensa.

Nesta sessão do evento em que já atuaram artistas como Ena Pá 2000, José Malhoa, Toy, Ágata e o próprio Marante, o cabeça de cartaz é o cantor e compositor David Bruno, autor de discos como O Último Tango em Mafamude (2018), Miramar Confidencial (2019) e Raiashopping (2020). A abertura, logo às 17h, fica a cargo do grupo Últimos Românticos, formado em 2025 e já com canções editadas como Lovers de Cedofeita e Sentido Romântico. Os bilhetes custam entre €20 (até à véspera, inclusive) e €25 (no dia do evento).

3. No Barreiro, mais exatamente na ADAO - Associação Desenvolvimento Artes e Ofícios (associação cultural sem fins lucrativos local), este sábado também é dia de concerto. O fundador de bandas como Peste & Sida e A Naifa Luís Varatojo apresenta-se este sábado à noite, dia 14, a partir das 22h, com o seu mais recente projeto artístico a solo, Luta Livre, com o qual editou em 2025 o disco Contrafação - sucessor de Técnicas de Combate (2021) e Defesa Pessoal (2023).

Este é o primeiro concerto de uma digressão de apresentação ao vivo do álbum que inclui datas em Lisboa (21/3, espaço BOTA), Porto (27/3, Passos Manuel) e Coimbra (28/3, Salão Brazil). Luís Varatojo vai apresentar-se com um “quarteto inusitado - guitarras, percussão eletrónica, sintetizadores e vozes”, lê-se em nota de imprensa, percorrendo géneros musicais que vão do fado ao corridinho, do malhão à morna, do rap ao jazz. Sempre, claro, com as letras de intervenção social e política que estão no ADN do projeto.

4. Ainda no campeonato da música ao vivo, a banda portuguesa Expresso Transatlântico vai ter um fim de semana em cheio, com concertos agendados na Casa da Música, no Porto (esta sexta-feira, dia 13, às 21h30) e no Cineteatro Capitólio, em Lisboa (este sábado, 14, à mesma hora: 21h30)-

O grupo formado pelos irmãos Gaspar (guitarra portuguesa e guitarra elétrica) e Sebastião (guitarra elétrica e teclados) Varela e por Rafael Matos (bateria e percussões) vai apresentar ao vivo os temas do novo álbum Trópico Paranóia, editado este ano. Os bilhetes custam €15.

Leia Também O barco do Expresso Transatlântico vai de saída

5. No Baixo Alentejo, uma sugestão gastronómica: a Taberna do Enteiriço, situada em Vila de Frades, na Vidigueira, deu as boas vindas a 2026 com novidades gastronómicas. Agora comandada pelo proprietário desta taberna contemporânea, João Enteiriço, a casa alia agora a clássicos do menu como pataniscas de bacalhau (€1,60 un.), cação frito com toucinho e arjamolho (€12), queijo de Serpa com alcaparras e ovo estrelado (€13) e migas de bacalhau (€14) a pratos diários para semana e fim de semana.

Esta sexta-feira, é dia de sopas de cação ou arroz de cabidela - e pode anotar já que à quarta-feira há bacalhau à brás com lascas de chouriço e bitoque à casa e à quinta-feira servem-se iscas e filetes de pescada com arroz de tomate. Não deixe de rematar as refeições com um pudim de queijo fresco (€3,50), um bolo de mel e noz (€5) ou uma delícia de figo (€4,50) e de acompanhar a refeição com os (inevitáveis, nesta zona da Vidigueira) vinhos de talha, como os Natalha (branco, tinto e palhete, a €15 a garrafa e €3 o copo), Farrapo (branco e tinto, a €25 a garrafa) e Atão, Vás Tinto? (a €15 a garrafa).

6. Em Lisboa, a cervejeira Musa vai acolher este sábado, dia 14, no seu espaço em Marvila o evento Marvila, Texas, uma iniciativa solidária de angariação de fundos para a reconstrução do telhado do espaço cultural Texas Club, em Leiria, que ficou severamente afetado pela tempestade Kristin.

O valor dos eco-copos comprado no evento, com o custo de €3, reverte "inteiramente para as obras no telhado" e as chefs e cozinheiras Natalie Castro (natural de Leiria), Marlene Vieira, Louise Bourrat, Joana Barrios e Lia Ferreira vão preparar um almoço com receitas como pastel de molho de morcela, urtigas e abóbora (Lia Ferreira) e pica-pau de polvo, romesco, azeitonas e pickles (Marlene Vieira) - pode consultar todo o menu aqui. A Musa e as chefs "abdicam de todo o lucro", com "100% da margem das vendas" a reverter para o Texas, lê-se em nota oficial.

As vagas de almoço podem ser reservas por e-mail (musademarvila@cervejamusa.com) e ao longo do dia e da noite, a música será garantida no espaço através de concertos e DJ sets programados pelos responsáveis do Texas, que incluem sets de DJ de Them Flying Monkeys, The Legendary Tigerman, Stereossauro e Pedro da Linha e concertos de Afonso Rodrigues e Frankie Chavez, entre outros destaques. Todas as informações estão disponíveis na conta de Instagram da Musa Marvila.

7. Ainda em Lisboa, vale a pena aproveitar o fim de semana para ficar a conhecer a carta do Bonança. O restaurante localizado na Associação Naval de Lisboa, em Belém, tem novo chef a comandar a cozinha, Pedro Amendola, e o menu convida agora a - com vista privilegiada sobre o Tejo - explorar o menu fixo de almoço, de segunda a sexta-feira (por €28, inclui couvert, prato principal, bebida e café) ou petiscos e pratos à carta.

No menu disponível sem restrições de dia e hora, pode optar por opções como sopa de marisco (€12), salada de polvo (€15), crudo de lírio dos Açores (€20), carpaccio de camarão vermelho, ovas de truta & vinagrete de yuzo kosho (€22), tártaro de atum, agrião e gema curada (€21), aroz malandro de lingueirão (€22), arroz malandro de carabineiro e limão (€30) e bacalhau confit, puré de grão, crocante e broa e chouriço (€27). Remate com um crème brûlée de baunilha e frutos vermelhos (€7,50), chocolate negro, gelado de avelã e cacau (€9) ou, esta ideal para duas pessoas, um pão de ló com azeite, flor de sal e gelado de laranja (€12).