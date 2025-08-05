Renault Symbioz, um híbrido especial

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016
Testámos o modelo que, percebemos, traz à Renault um bom compromisso entre versatilidade, conforto e comportamento dinâmico. A partir de €34.500.
O Symbioz é um Renault especial. Foi lançado em 2024 para ocupar uma gama de SUV compacto posicionada entre o Captur, ligeiramente mais pequeno, e o Austral e o Arkana, maiores em todas as todas métricas: são mais compridos, largos e altos. O Symbioz existe apenas em versões micro-híbrida ou híbrida "auto recarregável", isto é, em qualquer dos casos, sem hipótese, ou necessidade, de ligar à tomada.