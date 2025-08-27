Influencers de 4 patas! Estes são os gatos mais famosos da internet e contam com milhões de seguidores

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
São fotogénicos, divertidos e adoram espalhar fofura pelas redes sociais. Estes animais são verdadeiros fenómenos da internet
Se há uma coisa que a internet nunca vai deixar morrer é o amor pelos gatos. Desde os primórdios do YouTube até à era atual do TikTok, estes felinos continuam a dominar os feeds dos utilizadores com as suas expressões cómicas e atitudes dignas de celebridade. Muitos dos gatos mais icónicos (como a Grumpy Cat ou a Lil Bub) já partiram, mas ainda temos muitas estrelas a brilhar nas redes sociais. Se ainda não conhece estes 5 patudos que dominam o digital, prepare-se para carregar no botão de 'Follow'.
