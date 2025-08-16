Sábado – Pense por si

Zazah: oito anos que trazem maturidade

Para celebrar o aniversário, o restaurante lisboeta Zazah apresentou uma nova carta onde cabem influências de todo o mundo. Tal como desde o primeiro dia, o convite é para partilhar.

Sofia Parissi 16 de agosto de 2025 às 10:00
A nova carta do restaurante junta influências do mundo
A nova carta do restaurante junta influências do mundo DR

É possível que o tempo tenha jogado a favor do Zazah, restaurante lisboeta com morada no bairro do Príncipe Real, em Lisboa.  Se há coisa em que todos concordamos (ou quase todos) é que o tempo tem a capacidade de transformar e, quando é bem aproveitado, também de se elevar e aprimorar. Nos parágrafos abaixo falamos de cozinha, lugar onde essa premissa ganha outro sentido.

