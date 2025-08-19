Sábado – Pense por si

Os rosés estão "cada vez melhores" e recomendam-se

Vão ganhando dimensão cá dentro e lá fora, e o calor do verão é óptima altura para os apreciar: leves e aromáticos ou estruturados e profundos, os rosés vieram para ficar, diz o especialista Manuel Moreira.

Edição 19 a 25 de agosto
Edição de 19 a 25 de agosto
Pedro Henrique Miranda 19 de agosto de 2025 às 23:00
Hoje, produzimos tudo desde “os rosés mais clarinhos, sofisticados e cativantes” até aos “mais escuros, com estrutura de boca e capacidade de envelhecimento”

Em termos globais, continuam a ser o parente pobre: é uma pequeníssima percentagem da produção mundial de vinho, atrás de brancos, tintos, espumantes e licorosos. Num contexto de decréscimo generalizado no consumo de vinho, ainda assim, os sinais são animadores. “Estamos a ver um decréscimo nos tintos, uma aceleração nos brancos e uma linha ascendente, mas mais subtil, nos rosés,” diz , sommelier, consultor, formador e provador profissional de vinho.

