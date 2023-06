Na Gulbenkian, a mulher segundo Paula Rego

O Centro de Arte Moderna adquiriu duas novas obras da pintora, que a partir desta 5.ª poderão ser vistas em conjunto com o restante acervo da Fundação. "Em ambos os casos, a mulher está no centro", refere a curadora.

No dia em que se assinala o primeiro aniversário da morte de Paula Rego - 8 de junho de 2023 -, a Fundação Calouste Gulbenkian exibe pela primeira vez as suas duas mais recentes aquisições da artista: Turkish Bath (Banho Turco, 1960), e Angel (Anjo, 1998), em conjunto com o restante acervo de obras da autora do CAM, o Centro de Arte Moderna.