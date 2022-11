Abrem as primeiras exposições de Paula Rego desde a sua morte

Com inauguração marcada para esta sexta-feira, dia 5, às 19h30, com a presença de Nick Willing, filho de Paula Rego, as novas exposições "Histórias de Todos os Dias. Paula Rego, anos 70" e "Paula Rego e Salette Tavares: cartografias da criatividade feminina nos anos 70" são as primeiras dedicadas à artista desde a sua morte, a 8 de junho, e vão estar patentes ao público, com bilhetes a €5 (com descontos), de 6 de novembro de 2022 a 21 de maio de 2023, na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais.