Hotéis Boavista são a escolha perfeita para relaxar e revitalizar

Todos os quartos possuem casa de banho, secador de cabelo, frigobar, ar condicionado, aquecimento central, TV por satélite, wi-fi grátis e varanda. Tem ainda à disposição uma sala onde é servido pequeno-almoço em estilo buffet e um restaurante com cozinha regional portuguesa, onde não faltam os produtos locais e, claro, o Alvarinho da região, entre outras sugestões de vinhos.

Pode ainda usufruir da piscina (sazonal), do campo de ténis, do parque infantil e do parque de estacionamento privativo.

No final do dia, o convite é que relaxe com uma massagem. O Hotel Boavista dispõe também do serviço de estética, a funcionar por marcação prévia.

Explore a encantadora vila de Melgaço

De manhã, levante-se cedo e desfrute do Parque Termal do Peso. Não deixe de experimentar a água mineral natural de Melgaço, também engarrafada para consumo, reconhecida pelas propriedades curativas de doenças digestivas e diabéticas. E porque Melgaço não é só conhecida pelo Alvarinho, pelos enchidos e pelo presunto, antes de regressar tem mesmo de visitar a vila! Passeie no interior das muralhas da vila e aprecie o castelo e a torre de menagem.