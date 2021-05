Já entrou na Stonemania?

Nos tempos de Aftermath, o disco de 1966 que esta semana chega às bancas com a SÁBADO, os Rolling Stones rivalizavam em popularidade com os Beatles. Não chegando à mesma histeria, a Stonemania notava-se em detalhes, quase todos ancorados na figura do vocalista, Mick Jagger, animal de palco que sabia dominar as plateias, sempre frenético, de lábios e ancas eloquentes, oscilando entre uma atitude teatral e uma naturalidade de menino de escola.



Ao passo que todos os Beatles tinham os seus momentos, os Stones eram discretos: todas as atenções se concentravam em Mick. Não admira que dias depois de ter mencionado na revista Boyfriend, para a qual os membros do grupo escreviam, que usava peúgas amarelas, tenha recebido milhares delas pelo correio. Ao mesmo tempo, tanto ele como Brian Jones, que ficaria na banda até 1969, morrendo pouco depois, tocavam harmónica, fazendo disparar as vendas desse instrumento.



Quinto CD da The Rolling Stones Collection, que a SÁBADO iniciou em março e se prolonga até 28 de outubro - fechando com dois DVDs, únicos volumes a €12,95 e não €9,95, como os restantes -, Aftermath, contemporâneo do Revolver dos Beatles, é marcante. Foi o primeiro inteiramente escrito por eles e criado como um verdadeiro álbum, um todo coeso com letras sobre a dureza da vida: os anteriores tinham covers, que complementavam a compilação de singles, a causa da Stonemania. Além disso, arriscaram mais em termos sonoros, indo além do rock e rhythm’n’blues que os definia, introduzindo elementos orientais e instrumentos como sitar, dulcimer e marimbas.



O engenho da banda foi-se apurando e em 1981 atingiu um novo pico, com Start Me Up, um clássico do rock logo à nascença. Faz parte do álbum Tattoo You, que sai a 29 de abril com a SÁBADO, e que, embora constituído por "sobras" de discos anteriores, foi o maior êxito dos Stones em mais de uma década, conquistando até os críticos que os acusavam de se terem tornado caricaturas de si próprios.





Tattoo You• Sai a 29/4 com a SÁBADO€9,95