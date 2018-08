Ouça a versão original de "Imagine" de John Lennon

Quando John Lennon estava a trabalhar no seu segundo álbum a solo, escreveu uma versão simples de Imagine no seu piano de causa branca do seu quarto em Tittenhurst Park, no condado inglês de Berkshire. Quando a levou para o estúdio, acrescentou-lhe baixo, bateria e um arranjo de cordas.

Essa versão original vai ser agora disponibilizada, 47 anos depois do seu lançamento, no box set Imagine: the Ultimate Collection – uma antologia de temas para celebrar um dos álbuns mais vendidos do Beatle que será lançada no dia 5 de Outubro deste ano. A produção foi supervisionada pela viúva de Lennon, Yoko Ono, nos estúdios de Abbey Road.

Um engenheiro de som encontrou a maqueta por sorte numa caixa de arquivo de Lennon em 2016. "Não havia qualquer indicação de que material estava na cassete. Uma cuidada transferência para meios digitais e descobrimos que era o Imagine, subsequentemente melhorada maravilhosamente por Paul Hicks", contou Rob Stevens num comunicado.

Imagine: The Ultimate Collection inclui várias demos, faixas não-utilizadas e misturas de temas dos The Beatles, em quatro CDs e dois Blu-rays. Tem ainda o documentário The Evolution Documentary, que conta a evolução do tema, desde a sua primeira gravação até à versão masterizada.

No dia em que John Lennon faria 78 anos, Ono irá lançar o livro Imagine John Yoko, da sua autoria e de John Lennon onde é descrita a história de como Lennon compôs o álbum Imagine com a colaboração de Ono.