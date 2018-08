Interpol: "Só gravamos quando encontramos o rumo certo"

Marauder

Há 16 anos ficou a saber-se que Stella Was A Diver And She Was Always Down - e canções como NYC, PDA ou Obstacle 1 ficaram na cabeça. Foi quando Turn On The Bright Lights, o primeiro álbum dos Interpol, foi lançado. Nova Iorque fervilhava em várias frentes na música, no rock, no renascimento do new wave, novas formas de pós-punk, no noise rock e na música experimental. Nas entrelinhas disso tudo, lia-se um renascimento pela sonoridade do rock da década de 1980, nascia um revivalismo do qual ainda não se saiu. Turn On The Bright Lights? Um dos melhores álbuns de rock desse momento - e não só -, com um alinhamento dilacerante e um estilo clássico, com uma rapidez e uma gritante urgência em fazer-se ouvir. Talvez por isso, todas as canções surgiram como singles. Aliás, ainda hoje se ouvem assim, mas entretanto passou-se mais de década e meia. Isso quer dizer que em 2017 Turn On The Bright Lights fez 15 - e, claro, os Interpol celebraram com uma digressão, aos bons modos de tudo o que é data redonda neste século.Marauder, que será editado no dia 24 pela Matador, já corria nas veias do trio composto por Paul Banks, Sam Fogarino e Daniel Kessler. Ao telefone, este último, guitarrista e fundador dos Interpol (começaram a dar os primeiros passos em 1997), conta o processo à: "No final de 2016 começámos a encontrar-nos, no início mais o Paul e eu. Gostámos do que ouvimos e sentimos que era tempo de avançarmos para um novo álbum. Os encontros continuaram e, quando sentimos que íamos na direcção certa, decidimos entrar no estúdio e começar a gravar, entre finais de 2017 e Abril de 2018."Essa ideia de só entrarem em estúdio quando sentem que é o momento certo sente-se na discografia dos Interpol. "Só avançamos e começamos a gravar quando encontramos o rumo certo, quando sentimos que vamos na direcção que queremos. Tem funcionado assim desde sempre e penso que é uma forma positiva de trabalhar", sublinha Kessler.Afinal, apenas seis álbuns, desde a estreia em 2002, parece um número magrinho, considerando a sofreguidão actual. Contudo, é um número que assenta bem e que entra na lógica de uma banda que se preocupa em fazer álbuns - para ouvir por inteiro. Nesse campeonato, Marauder é o trabalho mais conceptual da banda, como vários elementos que se interligam entre as canções e inúmeras referências que exigem alguma atenção ao que é cantado.Além disso, Marauder é também uma espécie de sucessor de Turn On The Bright Lights. Sem o fluxo da nostalgia ou a tentativa de simulacro da fórmula, mas tem com ele em comum os lugares que os sons visitam e as texturas que são aplicadas às guitarras recordam os padrões da Nova Iorque de 2002. A razão encontra-se em Dave Fridmann, produtor que desde o início da década 1990 tem contribuído - e muito - para novos horizontes do rock. Foi ele que descobriu o que fazer com as quantidades de drogas que os The Flaming Lips tomavam na altura, que deu a orientação certa aos Mogwai em Come On Die Young para definirem o pós-rock no final do século XX, ofereceu a explosão planetária aos Tame Impala ou tornou o álbum de estreia dos MGMT (Oracular Spectacular, 2008) num boião cultural que fundia bem a pop mainstream com aquela, mais experimental, que se fazia.E, claro, há os Mercury Rev. O nome que vem logo à cabeça quando se fala de Fridmann a Daniel Kessler (já agora, o baterista, Sam Fogarino, também é grande fã da produção dos Mercury Rev). Fridmann construiu um novo psicadelismo com a banda ao longo dos anos 1990, com dois picos (Boces em 1993 e Deserter's Songs em 1998) e pavimentou a estrada para o modo como, nos anos seguintes, algumas bandas procuraram sons de outros tempos para encher os seus álbuns - como os Interpol.A pergunta impõe-se, portanto. Como foi trabalhar com Dave Fridmann? "Foi fantástico. Quando ouvimos Mercury Rev pela primeira vez, ouvimos algo que nunca tínhamos ouvido antes. Depois ouves outros discos que ele produziu e percebes que ele nunca faz o mesmo trabalho. Trabalhou com diversas bandas e todas elas têm uma sonoridade diferente, portanto, depositámos muita confiança nele. Ele tornou o som da guitarra muito directo, com um grande sentido de urgência e rudeza. Ele sabe perfeitamente o que fazer e como o fazer, como fazer a diferença através dos pormenores."Marauder é o disco de um trio que funciona como uma banda de rock, que se preocupa com a construção de um álbum, mas isso não é novo. Sempre foi assim e Turn On The Bright Lights não poderia ser melhor exemplo. Segundo Kessler, "vem da vontade de fazer grandes canções e reuni-las num todo que lhes dá uma força extraordinária". Isso é exactamente o que é Marauder, um disco sem a Nova Iorque que viu os Interpol nascerem, mas com uns Interpol que sabem exactamente de onde vêm.