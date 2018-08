Crítica de cinema: Maryline

O filme segue a história de Maryline, uma jovem que vai para Paris para concretizar o sonho de ser actriz

Melodrama falhado, escrito e dirigido pelo actor Guillaume Gallienne, sublinha um par de traços biográficos no percurso de Maryline (Adeline D'Hermy, que vem da boa escola da Comédie-Française), miúda de 20 anos, crescida numa aldeiazinha, que vem para Paris com o sonho de se tornar actriz, confrontando-se com os males comuns e dificuldades próprias de um métier de egos insuflados na "grande cidade".



O filme anterior de Gallienne, Les Garçons et Guillaume, à Table!, já sugeria um tom coquette mas contagiado ora pelas tradições do vaudeville, ora pela febre dramática dos clássicos gauleses do século XIX, o que traz hesitações entre os momentos mais ligeiros e os períodos graves da narrativa. Há, ainda assim, Vanessa Paradis a interpretar o magnífico Cette Blessure de Léo Ferré e uma boa galeria de personagens secundárias.



Nota: 2 estrelas e meia



De Guillaume Gallienne

Fra./Bel. • Melodrama • M/14 • 107m

Com Adeline D'Hermy e Vanessa Paradis