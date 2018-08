Crítica de cinema: Sibéria

Numa jornada ao Este da Sibéria, a trama segue Lucas Hill um comerciante de diamantes que tenta localizar o seu sócio e que entretanto se apaixona por uma dona de um café local

Razoável thriller com a nova Rússia como pano de fundo, onde abundam porém os clichés da máfia local e da ardente amante que vem do frio, segue Lucas Hill (Keanu Reeves) numa curta viagem até São Petersburgo para vender uma dúzia de diamantes azuis, sendo traído pelo sócio e obrigado a tentar localizá-lo no Este da Sibéria, onde se apaixonará pela jovem dona de um café (Ana Ularu).



Nunca se sabe se Keanu é o actor menos expressivo do universo ou um mestre budista do underacting, mas a vedeta safa-se ao lado de uma actriz romena versátil (de obras de Cristian Mungiu ao tremendo Inferno, Ularu já fez um pouco de tudo, e bem), nesta terceira longa-metragem do autor do interessante Frank & Lola, rodada maioritariamente na província de Manitoba, Canadá, que passa aqui pela desolação siberiana. A partir de um argumento de Scott B. Smith, que escrevera o melhor filme de Sam Raimi, O Plano.



Nota: 2 estrelas e meia



De Matthew Ross

EUA • Thriller • M/16 • 104m

Com Keanu Reeves e Ana Ularu