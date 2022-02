Os últimos grandes discos de 2021

É uma injusta exclusão, ainda que ditada pelas pressões do imediatismo da comunicação social, a tendência de lançar cada vez mais cedo as listas de melhores canções e discos do ano, deixando de fora, necessariamente, os lançados no mês de dezembro. Perdem os artistas, que veem os seus discos ignorados, perdem as publicações, cujos pódios ficam desfalcados, e perdem os ouvintes, que correm o risco de deixar escapar algumas pérolas musicais tardias. Para que nada nos falte, aqui fica uma seleção de alguns dos mais destacados lançamentos do último mês de 2021.



Arca - Kick III, IIII, IIIII

Durante a pandemia, Arca, nome artístico da produtora venezuelana Alejandra Ghersi, editou não um, não dois, mas cinco discos – três deles só neste mês de dezembro. As últimas instalações da pentalogia Kick, lançadas sucessivamente a 1, 2 e 3 de dezembro, encerram a inauguração de um novo capítulo na história de Arca, em que os temas do transformismo e da identidade não binária assumem proeminência na sua produção eletrónica vanguardista, com sabores de pop, cumbia ou reggaeton. Arca, que já produziu para figuras como Kanye West, Björk ou Kelela, é cada vez mais ela própria.



Alicia Keys - Keys

Por falar em introspeção: o sétimo disco de Alicia Keys, Alicia, de 2020, mostrava um lado mais íntimo da cantora, revolvendo em torno de temas de identidade e autoconhecimento e mostrando a sua mais diversificada coleção de canções até à data. O sucessor, Keys, apresenta-se como o verso da moeda: mais estilisticamente focado – é inteiramente produzido por Alicia e Mike Will Made It –, é, no entanto, um álbum duplo, com um primeiro disco de temas originais (Originals) e um segundo com versões alternativas desses mesmos temas (Unlocked). Lançado a 10 de dezembro, foi precedido dos singles Best of Me e Lala (Unlocked).



Neil Young & Crazy Horse - Barn

Embora Neil Young seja sobejamente lembrado enquanto artista a solo (ou como integrante fulcral dos Crosby, Stills, Nash & Young), o facto é que os Crazy Horse acompanharam-no desde que deixou os Buffalo Springfield, e estão ligados a alguns dos seus mais duradouros discos, como Everybody Knows This is Nowhere ou After the Gold Rush. Barn, que será o 41º disco de Young e a sua 12ª colaboração com a banda, contará ainda com um filme do mesmo nome, realizado pela mulher de Neil, Daryl Hannah.



Khalid - Scenic Drive

É fácil esquecermo-nos de que, há não muito tempo, Khalid era considerado uma das maiores novidades da pop. Com apenas 19 anos, à boleia da sua estreia, American Teenager, passou por todos os festivais e topos de tabela, inclusive em Portugal, fenómeno que só se intensificou com Free Spirit, que lhe deu seguimento. A promessa do regresso aos discos, com Everything is Changing (com data de lançamento ainda por anunciar) é antecedida pela mixtape Scenic Drive, planeada como um EP mas que se tornou “mais especial” para Khalid, continuando a desenvolver a mescla de soul, pop e hip-hop que o tem caracterizado até agora.



Nick Cave & Warren Ellis - La Panthère des Neiges

Com o seu companheiro nos Bad Seeds, Warren Ellis, Nick Cave tem, desde 2005, trabalhado consistentemente em bandas sonoras, incluindo The Proposition, O Assassínio de Jesse James pelo Cobarde Robert Ford, A Estrada ou Hell or High Water. O seu próximo projeto é este documentário sobre o leopardo das neves, endémico das montanhas e elevadas altitudes asiáticas.



Green Day - The BBC Sessions

Com quase 35 anos de carreira às costas, os Green Day já estavam a precisar de uma boa retrospetiva. The BBC Sessions reúne um conjunto de versões ao vivo gravadas pela banda naquela estação entre 1994 e 2001 – 16 faixas que percorrem, sobretudo, os discos Dookie, Insomniac, Nimrod e Warning, incluindo os singles Basket Case, When I Come Around, Hitchin’ a Ride e Waiting.