'A Maravilhosa Sra. Maisel' será renovada para a 5.ª e última temporada

As mais lidas GPS

Vencedora de 20 prémios Emmy, incluindo Melhor Série de Comédia, de um total de 54 nomeações, a série da Amazon Prime Video sobre uma mulher que acidentalmente descobre um talento para a stand up comedy é um marco da ficção para a gigante do streaming desde que chegou, em 2017. Prova disso foi ter carimbado a primeira luz verde da história do streaming da Amazon para renovação sucessiva de temporadas.