Pedro Penim é o próximo diretor do Teatro Nacional D. Maria II. "Este será um teatro de missão"

Membro fundador do Teatro Praga e do espaço cultural Rua das Gaivotas 6, diz estar “muito honrado e confiante” com a nomeação do Ministério da Cultura. Penim deverá suceder a Tiago Rodrigues “ainda este ano”.