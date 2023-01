O melhor teatro de 2022

Este ano, brilhou o teatro de subversão: Pedro Penim apresentou a sua primeira criação enquanto diretor do Teatro Nacional D. Maria II, Casa Portuguesa, um questionamento das conceções tradicionais de família e de género e um apelo a uma nova visão sobre o passado colonial português. No Teatro da Comuna, Hugo Franco encenou A Casa de Bernarda Alba, clássico de personagens exclusivamente femininas de Federico García Llorca sobre o combate à repressão e ao autoritarismo, com um elenco masculino que inclui João Mota, Carlos Paulo e João Grosso. Em contraste, A Praia, texto de Peter Asmussen encenado por João Reis no São Luiz, parte da história de dois casais que se conhecem num estranho hotel e regressam repetidamente ao mesmo lugar isolado para falar de obsessão, trauma e nostalgia.