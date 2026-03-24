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Um passeio pelo Gerês, refúgio de natureza e silêncio

Trilhos, miradouros e cascatas compõem as maravilhas da Peneda-Gerês, onde a mesa é sempre farta.

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Edição de 17 a 23 de março
Um passeio pelo Gerês, refúgio de natureza e silêncio
Pedro Henrique Miranda 24 de março de 2026 às 23:00
Uma pessoa observa a paisagem no Gerês, com trilhos, miradouros e cascatas
Uma pessoa observa a paisagem no Gerês, com trilhos, miradouros e cascatas Jorge Miguel Gonçalves

“Aqui, estamos muito dependentes do tempo”, ouvimos à chegada ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, onde é o ar livre que manda e qualquer plano, incluindo o de Páscoa, está sujeito à sanção do clima. Numa região onde a data assenta, sobretudo, no regresso a casa dos familiares espalhados pelo mundo, a tranquilidade e paz que sentimos faz com que não seja difícil fazer destas férias um regresso a uma espécie de casa que nunca tivemos.

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