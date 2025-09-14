Sábado – Pense por si

Os cães abanam a cauda só quando estão felizes? Será? Descubra as verdadeiras razões por detrás deste comportamento dos patudos

Aprenda a interpretar os movimentos do seu patudo.

Capa da Sábado Edição 9 a 15 de setembro
Edição de 9 a 15 de setembro
14 de setembro de 2025 às 11:07
Quando pensamos num cão feliz, quase sempre imaginamos uma cauda a abanar. Mas será que a cauda diz apenas “estou contente”? A resposta é não! A cauda dos cães funciona como uma antena de comunicação que transmite sinais, emoções e até intenções. E interpretar corretamente esses movimentos pode melhorar (e muito) a relação entre os tutores e os seus amigos de quatro patas. O segredo está na velocidade, direção e posição da cauda. 

Os cães abanam a cauda só quando estão felizes? Será? Descubra as verdadeiras razões por detrás deste comportamento dos patudos