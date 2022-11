O horror da beleza interior

David Cronenberg é o mais importante cineasta contemporâneo, ponto. Permitam a veleidade do autoplágio (Guia Terapêutico de Cinema, Guerra e Paz, que publiquei em 2007): “Os seus filmes exploram as fronteiras do que é ser humano, transformando as maleitas do cérebro em metástases do corpo, questionando e recompondo a síntese de carne e tecnologia, mutação e libertação, levando a arte à medicina, a psiquiatria à estética, os limites da vida ao fim do cinema.”