Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. O festival Super Bock em Stock, que decorre a 25 e 26 de novembro – sexta e sábado – traz este ano novas moradas e uma panóplia de atuações que vão do indie ao rap, eletrónica e rock, nacional e internacional, com projetos de novidade ou já estabelecidos. Destaque para o concerto de Ana Moura no Capitólio, esta sexta, e para o dos Miami Horror, no Coliseu dos Recreios, Sábado.