James Corden em busca da redenção

Somos todos mamíferos, de compaixão e violência inigualáveis. Mas James Corden tem sido um mamífero particularmente inquieto nas últimas semanas. A novela do restaurante Balthazar ainda não terminou: em outubro, enquanto jantava nessa brasserie nova-iorquina, Corden terá insultado funcionários por causa de uma omeleta supostamente mal confecionada para a mulher Julia, que o casal mandaria para trás por três vezes. Depois de Corden ter pedido desculpas no talk-show que apresenta, o Late Late Night da CBS, e de o fazer de novo no jornal britânico Times, o proprietário do Balthazar, Keith McNally, considerou o pedido “falso, uma mentira enorme”, acusando o ator-apresentador de ser “capaz de dizer qualquer coisa para salvar a pele”.