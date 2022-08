O Gin vai tomar conta do Quiosque do Príncipe Real

As mais lidas GPS

De 29 de agosto a 11 de setembro, no Jardim do Príncipe Real, em Lisboa, realiza-se o Hendrick’s Cucumber Lemonade Garden, que pretende celebrar o Dia Mundial do Sumo de Limão (29 de agosto). Durante o evento vai existir um concurso inédito de jardinagem de pepinos, assim como, sessões de mentalismo, pinturas ao vivo, concertos e competições de poesia.