Na rota dos vinhos de talha, uma prática milenar

A Herdade do Rocim está a promover passeios sobre a prática de fermentar uvas em barro. Pedro Ribeiro, enólogo e diretor da adega da Vidigueira é o dínamo.

Herdade do Rocim

Herdade do Rocim D.R.

Na estrada entre Cuba e a Vidigueira, a porta da recente adega da Herdade do Rocim passa quase despercebida. À entrada somos surpreendidos por um edifício volumoso que, embora de linhas modernas, se esconde no relevo da paisagem, camuflando-se nela com o recurso a materiais, como pedra e madeira.