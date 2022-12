O eterno retorno à mesa da morte

Baseado no romance homónimo do escritor cómico brasileiro Luís Fernando Veríssimo, O Clube dos Anjos, coprodução luso-brasileira assinada por Angelo Defanti, debruça-se sobre o "Clube do Picadinho", uma confraria que há décadas reúne sete amigos, mas que há anos está em decadência – até à chegada de um misterioso cozinheiro que revitaliza o grupo com grandiosos banquetes celebratórios.