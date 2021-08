Uma senhora diretora

Numa espécie de raio-x da vida académica, A Diretora é uma série passada no ambiente de uma universidade gerida por homens (caucasianos e antigos) que decide promover a primeira mulher (jovem e não caucasiana) a diretora do departamento de Inglês. A universidade é a prestigiada Universidade de Pembroke e a professora é a Dra. Ji-Yoon Kim, interpretada por Sandra Oh. Com um tom por vezes sarcástico, por vezes cómico (e, a espaços, também romântico), A Diretora, na Netflix, é uma oportunidade para ver Sandra Oh brilhar.