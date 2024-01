Um passeio por terras de Viseu

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Terra de vinho, queijo, maçã, história e natureza, Penalva do Castelo tem histórias e percursos para descobrir à beira da serra da Estrela. É aqui, num palacete barroco do século XVIII, que está o único hotel português incluído na rede de Paradores espanhóis.

A vila de Penalva do Castelo é ideal para um passeio histórico, uma viagem no tempo para começar bem o ano

A vila de Penalva do Castelo fica a 25 quilómetros de Viseu, capital do distrito onde está inserida. Faz parte da Beira Alta, na região Centro de Portugal, e de Lisboa leva-se cerca de 3h30 de carro até lá chegar. Do Porto, é ainda mais perto - menos de duas horas. Pode até nem ser um dos destinos turísticos mais óbvios em Portugal, mas, olhando com atenção, acabamos por nos surpreender com o que lá se encontra.