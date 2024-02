De Torres Vedras a Sesimbra, quatro destinos para celebrar o Carnaval

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

02 de novembro de 2023 Andreia Antunes com Leonor Riso

Se é uma das pessoas que vibra com o Carnaval e que adora a folia tão típica desta época, temos quatro destinos para lhe sugerir. É só escolher a máscara.

O Carnaval de Torres Vedras regressa este ano com o tema "Carnaval do Futuro" David Cabral Santos

Há quem o adore, há quem não o suporte: cada um com os seus gostos. Se é uma das pessoas que vibra com o Carnaval e que já está a pensar nos dias que se avizinham - por todo o País, as festas concentram-se sobretudo entre sexta-feira, 9, e quarta-feira, 14 de fevereiro -, temos quatro destinos para lhe recomendar. Já tem o fato preparado?