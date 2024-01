Saiba onde ver os filmes nomeados para os Óscares

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Depois de revelados quais os filmes nomeados para as mais importantes estatuetas douradas do cinema, dizemos-lhe como ficar a par das histórias que marcaram o ano.

A 10 de março vamos ficar a saber quem são os vencedores e os vencidos dos Óscares. Mas até lá chegar, se é fã, vai querer avaliar por si quem merece e não merece levar o prémio para casa. Os grandes favoritos já se sabe passaram - ou vão passar - quase todos pelas grandes salas de cinema, mas há também concorrentes que disponíveis no streaming.



Oppenheimer arrisca-se a ser o campeão deste ano - corre em 13 categorias -, seguindo-se Pobres Criaturas, com 11 nomeações e American Fiction, Anatomia de uma Queda, Os Excluídos, Assassinos da Lua das Flores, Vidas Passadas e A Zona de Interesse, com 10 nomeações cada.





Alguns títulos já saíram das salas, outros ainda vão estrear e alguns estão no streaming (em alguns casos dependente de aluguer), tendo ou não passado pelo cinema. Saiba onde ver os nomeados:A Zona de InteresseMaestro (também está em streaming)NapoleãoO rapaz e a garçaOppenheimerDias PerfeitosQuatro Filhas (em cinemas selecionados)Godzilla Minus OneMay DecemberPobres Criaturas (25 de janeiro)A anatomia de uma queda (1 de fevereiro)A Cor Púrpura (8 de fevereiro)Vidas Passadas (8 de fevereiro)Os Excluídos (14 de fevereiro)A Sala de Professores (22 de fevereiro)Maestro (Netflix)Rustin (Netfflix)Assassinos da Lua das Flores (Apple TV)Barbie (HBO Max)Nyad (Netflix)Elemental (Apple TV e Disney +)Nimona (Netflix)Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (Apple TV)El Conde (Netflix)Bobi Wine: The People's President (Disney +)A memória infinita (Apple TV)20 Days in Mariupol (Prime Video)A Sociedade da Neve (Netflix)Indiana Jones e o Marcador do Destino (Disney +)Flamin' Hot: A História dos Cheetos Extra Picantes (Disney +)American Symphony (Netflix)O Criador (The Creator) (Disney +)Missão: Impossível Ajuste De Contas Parte Um (Apple TV)Guardiões da Galáxia: Volume 3 (Disney +)Golda (estreou a 28 de setembro)American FictionRobot DreamsIo Capitano (estreou no LEFFEST em novembro)O documentário To Kill a Tiger estreou em 2022 e tem feito o percurso dos festivais e salas de cinema selecionadas em todo o mundo.