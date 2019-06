NOS Primavera Sound: a primavera é delas

O topo do cartaz do último dia também é exclusivamente feminino: à espanhola Rosalía, que mesclou flamenco, fandango e eletrónica alternativa com destreza indelével em El Mal Querer, opõe-se a mais experiente Erykah Badu, cujo nome está permanentemente inscrito na história do hip-hop e da neo-soul americana do virar do século.



Entre os restantes cabeças de cartaz, destaque-se o experimentalismo dos franco-britânicos Stereolab, que retomam atividade após hiato prolongado; o reggaeton de J Balvin, em representação das sonoridades mais pop do cartaz; ou os já habituais Interpol, que apresentam pela primeira vez Marauder, do ano passado, em terras lusas. Mais abaixo, salientam-se ainda o vocalista e líder dos Pulp Jarvis Cocker, que traz ao País o espetáculo Jarv Is; o prodígio da eletrónica britânica James Blake, com o álbum Assume Form, ou a raríssima presença em Portugal da lenda viva da música popular brasileira Jorge Ben Jor.



São apenas alguns dos destaques de uma edição que, primando pelos estilos de nicho pelos quais é conhecida a marca do Primavera Sound, não deixa de se revelar particularmente díspar em estilos e proveniências. O jazz é uma das surpresas deste ano, representado aqui pelo saxofone da prodigiosa Nubya Garcia e pelo espetáculo a sopros e ritmos dos britânicos Sons of Kemet.



O hip-hop tem como principais expoentes o americano Danny Brown, o estónio Tommy Cash e o experimentalismo de Jpegmafia, além da representação portuguesa, cortesia de Allen Halloween e ProfJam. Já na eletrónica, a tónica está novamente no feminino: as DJs Nina Kraviz e Peggy Gou ocupam lugares de destaque, seguidas pelo produtor Mura Masa, a dupla Modeselektor e, mais abaixo, Yaeji, Sophie, Let's Eat Grandma e Yves Tumor.



No universo do rock, o indie é encabeçado pela australiana Courtney Barnett e os veteranos Liz Phair, Guided by Voices e Low, além de nomes mais recentes como Big Thief, Hop Along, Snail Mail ou O Terno. Para os apreciadores de sonoridades mais pesadas, os Built to Spill tocam na íntegra o álbum Keep it Like a Secret, ao lado dos já habituais Shellac, do pós-rock dos sul-coreanos Jambinai ou do punk dos canadianos Fucked Up e dos suecos Viagra Boys.

Em pleno 2019, continua a ser surpreendentemente difícil encontrar um cartaz dominado por artistas femininas. Conhecido pelas apostas arriscadas no universo da música alternativa e experimental, o NOS Primavera Sound optou, na sua oitava edição, por se demarcar neste âmbito, e o resultado é uma das mais ecléticas programações entre os grandes festivais de verão do País.À frente do primeiro dia do festival portuense está Solange, outrora mais conhecida por ser irmã de Beyoncé Knowles e, hoje, por dois dos mais celebrados álbuns de soul e R&B dos últimos tempos: A Seat at the Table, de 2016, que deu a conhecer o nome ao mundo, e o mais recente When I Get Home, que vem apresentar no Parque da Cidade do Porto.