Em noite fria foi Stereolab e Solange a aquecer o NOS Primavera Sound

Chove chuva, chove sem parar. Parecia o presságio da banda sonora deste primeiro dia do NOS Primavera Sound, mas na hora da abertura de portas já o céu tinha dado tréguas ao festival. Corajosos melómanos foram atravessando o pórtico a ritmo tímido, contrastando com a adesão de outros anos. É possível que a tempestade que agitou os cabelos à cidade durante a tarde tenha intimidado quem deixou a decisão de ir ou não para a última da hora e isso fez-se sentir na dificuldade em povoar os primeiros palcos da tarde.

Já depois do arco-íris das 20h, momento de instagram apontado aos céus, deu-se o primeiro ajuntamento do dia. Jarvis Cocker, de bordô nos seus esguios 1,88 metros, apareceu com harpa, violino, saxofone, guitarra, com pompa e circunstância e uma destreza tosca de movimentos que lhe assenta muito bem. Foi dialogando com uma plateia algo contida, "you are so quiet" lá desafiou a determinada altura e a conversa foi-se consolidando a pouco e pouco. Improvisou código morse em castanholas, falou da teoria da evolução humana, do macaco que se foi tornando erecto, homo habilis de guitarra na mão e homo sapiens sapiens que profetiza um capítulo em falta nesta sucessão darwiniana. "We are part of this evolution", reforçou apontando em direcção ao futuro, a um mundo melhor, enquanto desfiava canções do seu reportório a solo ou dos saudosos Pulp, com His "n" Hers à cabeça.

Afastamo-nos do concerto ainda com Jarvis a pregar palavras de esperança e pop-rock, doutrina que sempre dominou, para seguir em passo largo pela relva até MorMor. A faixa etária que se juntou para ver o canadiano talvez não se lembre de Common People, mas a sonoridade do músico de 27 anos leva-nos não raras vezes para um pop astral, estilo shoegaze dos 80/90, que se enleva com a ajuda de um falsete exímio. Ainda assim, e apesar de algum entusiasmo da curta plateia em temas como Heaven's only wishful, Outside ou Pass the hours, a primeira passagem de MorMor por Portugal foi morna e acabou com uma enxurrada cuspida do céu que provocou a debandada geral do palco Super Bock. Fugimos ensopados e abrigamo-nos numa árvore antes de cair com estrondo em Allen Halloween.

Allen Halloween e Danny Brown a jorrar hip-hop pelo parque

O cenário à chegada deixou-nos na dúvida, "é aqui Allen Halloween?", sim é, responderam-nos de imediato. Nas grades, meia dúzia de fãs imunes aos 5 minutos de chuva torrencial que desabou sobre as nossas cabeças; nas lonas da reggie, outra meia dúzia resguardada, tão compacta como a primeira linha de um exército, a barrar uma humidade que insistia em gelar os ossos; no meio da plateia, o vazio completo. Seria esta a triste recepção de boas-vindas ao rapper luso-guineense? Não, claro que não. Mal soou a voz de Nina Simone das colunas, black is the color of my true love's hair, amontoou-se o público encharcado a quem Allen Halloween apressou-se a brindar com Drunfos. "Como é que é Porto?", soltou com voz grave, Zé Maluco de um lado e do outro Danny Brown, dois idiomas, estilos e gerações do hip-hop.

Danny Brown fez-se breve, eficaz e sem rodeios. À semelhança de outros rappers (Tyler, the Creator ou Vince Staples) que ocuparam posições semelhantes em edições anteriores, trouxe as tendências mais alternativas do género à ribalta do festival com uma selecção abrasiva de temas dos seus discos mais sonantes, XXX e Atrocity Exhibition, além de breves degustações de um novo registo, a sair ainda este ano. Não houve química de sobra com o público e ficou a impressão de que a sua energia passaria melhor num espaço mais modesto, mas os mínimos olímpicos cumpriram-se em antecipação do grande acto da noite.

A consagração de Stereolab e o entronamento de Solange

No SEAT, o mesmo concreto que Jarvis Cocker fizera tremer mais cedo foi triplamente abalado pelo ritmo, entrosamento e musicalidade exemplares de um dos cabeças-de-cartaz da noite, Stereolab. No regresso aos concertos do fenómeno de culto do rock experimental dos anos 90, o Parque da Cidade foi palco daquilo que soube a um dos mais prodigiosos espectáculos a passar pelo festival nos últimos anos. Não sendo para todos - a repetição e ocasional dissonância podem soar excessivas -, o concerto do colectivo franco-britânico tem o potencial de dizer tanto a um aficcionado do krautrock alemão quanto a quem esteja apenas à procura de um bom groove a que dançar. Bordado a compassos infecciosos, texturas coloridas e crescendos grandiosos, sente-se já que teimará em destacar-se como um dos momentos desta edição.

O outro candidato a grande momento do festival começou com quase 10 minutos de atraso, coisa que não deixou mossa, apenas alimentou a expectativa que já de si era alta. No palco via-se um volume paralelepipedal branco, pousado qual peça de tetris com recortes laterais a fazerem de degraus. Por ali subiriam seis bailarinos, vestidos de preto, num passo maquinal mas fluído, ao ritmo da bateria – também encaixada numa reentrância da mesma peça – do baixo, da guitarra, do trombone, da trompete, dos teclados e sintetizadores já posicionados em palco à espera de Solange. Escudada por duas vozes femininas que a acompanharam durante toda a actuação, a entrada da cantora de Houston fez-se com aplausos e vivas da plateia a quem logo retribui com Down with the clique. Em 1h45 de concerto a voz nunca tremeu, fosse nos agudos, médios ou graves, e o corpo derreteu-se em soul de brown sugar ignorando o vento que enregelava o ar. Solange mostrou-se radiante e sem complexos, apesar da ameaça de uma side boob que parecia querer soltar-se do biquíni preto a qualquer momento; foi encadeando tema atrás de tema com leveza e fluidez, num tricô de R&B com acabamentos de jazz, pop e electrónica; mostrou que era mais do que a irmã de Beyonce Knowles e encheu o palco NOS com um minimalismo que só grandes artistas conseguem transformar em mestria. Stay Flo, F.U.B.U., tema que interpretou junto às grades perante o olhar de veneraria do público, Way to the show, Almeda, Crane in the sky, a adensar a comunhão palco-plateia, ou Losing you foram lançados antes do encore, momento para abençoar uma audiência que deixou os telemóveis guardados no bolso e que, com isso, ganhou a admiração de Solange. No final, e já depois de Don’t touch my hair, ainda nos brindou com uma "very special thing", coisa preparada só para nós, "nunca fizemos isto noutro festival". Improvisaram-se melodias de jazz no hipnótico Things I imagined, banhado por outra torrente de chuva, e o NOS Primavera Sound despediu-se de Solange com um sorriso embasbacado de orelha a orelha. Para alguns a festa prosseguiu no palco Bits, para outros só continuará logo à noite, com Interpol, Courtney Barnett, James Blake e J Balvin.